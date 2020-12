Hoffnung auf Lösung der Krise mit Katar - GCC-Treffen im Januar

In der jahrelangen Krise zwischen dem Emirat Katar und seinen arabischen Golf-Nachbarn gibt es weitere Anzeichen auf Entspannung. Saudi-Arabiens König Salman bat den Generalsekretär des Golf-Kooperationsrats (GCC), die Anführer der Mitgliedsländer zur jährlichen Sitzung am 5. Januar in Riad einzuladen. Das teilte das GCC-Sekretariat am Samstag mit. Bei dem Treffen dürfte die Blockade Katars eine zentrale Rolle spielen.