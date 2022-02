Hohe Energiepreise: Opposition in Türkei protestiert gegen Teuerung

Die grösste Oppositionspartei CHP in der Türkei hat gegen explodierende Energiepreise und die insgesamt hohe Inflation protestiert und dabei vor einer Verarmung vieler Menschen gewarnt. Man fordere die Regierung dazu auf, Preisanstiege zurückzunehmen, sagte die CHP-Vorsitzende der Provinz Istanbul, Canan Kaftancioglu, am Mittwoch. Die CHP verlas aus Protest gegen die Teuerung im Land eine gemeinsame Presseerklärung in allen Provinzen des Landes. In Ankara verbrannten Menschen ihre Rechnungen, wie auf Bildern zu sehen war.