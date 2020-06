Huawei lässt Corona-Warn-Apps auch ohne Google-Dienste laufen

Der chinesische Technik-Konzern Huawei will die geplanten staatlichen Corona-Warn-Apps auch ohne die eigentlich erforderlichen Google-Dienste auf seinen neuesten Android-Smartphones anbieten. Dazu kündigte der Smartphone-Hersteller am Dienstag die Bereitstellung einer eigenen Programm-Schnittstelle an. Bislang waren Experten davon ausgegangen, dass die für kommende Woche erwartete Anwendung des Robert Koch-Instituts (RKI) auf Android-Geräten ohne Google Play Services nicht laufen kann. Als Folge des Handelsstreits zwischen den USA und China darf Google diese Dienste Huawei für die neusten Smartphone-Modelle nicht anbieten und setzt stattdessen auf eine Open-Source-Variante von Android ohne Google-Komponenten. Davon betroffen sind die Modelle Huawei Mate 30, Huawei P40 und Honor 30.