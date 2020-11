Hurrikan 'Iota' erreicht Nicaragua - Sturmflutgefahr

(durchgehend aktualisiert) - Rund zwei Wochen nach dem verheerenden Hurrikan "Eta" hat ein zweiter gefährlicher Sturm in Mittelamerika Land erreicht. Als Hurrikan der Kategorie vier - mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von 250 Kilometern pro Stunde nur knapp unter der Grenze eines Sturms der höchsten Stufe - traf "Iota" am Montagabend (Ortszeit) in Nicaragua auf Land. Er brachte heftigen Wind und starken Regen. Bilder zeigten reissende Fluten und Wohngebiete unter Wasser. Zehntausende Menschen waren in Nicaragua und dem Nachbarland Honduras in Sicherheit gebracht worden.