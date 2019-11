IAEA hat Uran-Partikel in nicht deklariertem Gebäude im Iran gefunden

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat Spuren von Uran in einem iranischen Gebäude gefunden, das nicht entsprechend deklariert wurde. Das geht aus dem jüngsten Iran-Bericht der Behörde hervor, der der Deutschen Presse-Agentur am Montag vorlag. "Es ist essenziell, dass der Iran seine Zusammenarbeit mit der Behörde fortsetzt, um dieses Thema so schnell wie möglich zu klären", hiess es dazu von der IAEA.