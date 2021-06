IAEA: Iran verweigert Gespräche über Atominspektionen

Der Iran hat nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ein Abkommen über Inspektionen nicht verlängert. IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi schaltete deshalb am Freitag in Wien den Gouverneursrat seiner Organisation ein. Er informierte das Führungsgremium, dass Teheran seit mehr als einer Woche nicht auf seine Fragen zur Zukunft der Überwachung des iranischen Atomprogrammes reagiert habe. Die Übereinkunft lief am Donnerstag aus.