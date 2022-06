Ifo-Präsident Fuest: Alle Optionen zur Sicherung der Energieversorgung nutzen

Ifo-Präsident Clemens Fuest hat in der Debatte um eine sichere Energieversorgung angemahnt, alle Möglichkeiten im Blick zu behalten. In der aktuellen Lage sei es gesamtwirtschaftlich problematisch, auf Optionen zu verzichten, die die Energieversorgung verbessern könnten, sagte er am Mittwoch in Dresden.