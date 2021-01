Ikea ruft Knäckebrot zurück - Sesamsamen mit Ethylenoxid

Es gebe aber keine Berichte über Kunden, die nach dem Verzehr des Knäckebrots negative gesundheitliche Auswirkungen erfahren hätten, heisst es in einer Medienmitteilung vom Vortag. Konkret geht es um die 250 Gramm-Packung mit dem Haltbarkeitsdatum 31.03.2021.

Ikea habe den Verkauf des betroffenen Produkts per 18. Dezember 2020 gestoppt und rufe dieses nun zurück. Man könne das Produkt in einen beliebigen Ikea-Schwedenshop zurückzubringen. Dort werde der Kaufpreis rückerstattet. Ein Kaufnachweis sei nicht nötig.

Schon mehrmals haben in jüngerer Zeit Detailhändler Produkte mit Sesamsamen zurückgerufen, deren Ethylenoxid-Gehalte über dem gesetzlich festgelegten Höchstwert lagen. Mit dem Biozid Ethylenoxid werden namentlich in Indien Sesamsamen begast. Damit werden sie vor Verderb geschützt, bevor sie in den Export gehen.

(AWP)