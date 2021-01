Immer mehr Schweizer wollen sich gegen Covid-19 impfen lassen

Mehr als ein Viertel (27,8 Prozent) wollten dagegen auf eine Immunisierung verzichten. Ein Monat zuvor, am 14. Dezember, wollten sich erst 41,3 Prozent der Befragten impfen lassen und 39,2 Prozent darauf verzichten, wie der "Sonntagsblick" schrieb. Unentschieden sind zurzeit noch 17,1 Prozent.

In der Bevölkerung gibt es eine breite Unterstützung von Präventionsmassnahmen. So sind 84 Prozent bereit, sich wenn nötig auf das Coronavirus testen zu lassen. Ebenso viele sind bereit, sich in Quarantäne zu begeben. Die Unterstützung dieser Massnahmen sank laut der Untersuchung nie unter 78 Prozent. 95 Prozent der Bevölkerung unterstützen das Contact Tracing und sind bereit, andere im Fall einer Ansteckung zu informieren.

Das wöchentlich aktualisierte Monitoring-Projekt "Covid-Norms" untersucht das Präventionsverhalten der Schweizer Bevölkerung. Es zeigt, wie verbreitet verschiedene Schutzmassnahmen sind, welche Zustimmung diese in der Bevölkerung erhalten und wie sie im öffentlichen Diskurs thematisiert werden. Für das Monitoring werden vom LINK Institut wöchentlich 425 Schweizerinnen und Schweizer der drei grossen Sprachregionen online befragt.

(AWP)