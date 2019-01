Immobilien

Nachdem 2013 bereits das revidierte Raumplanungsgesetz angenommen wurde, kommt am 10. Februar 2019 mit «Zersiedelung stoppen - für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung» erneut eine Initiative vor das Volk. Diese will die künftige Baupolitik in der Schweiz steuern.

Gemäss Befürwortern wird mit dem neuen Gesetz eine bestehende Lücke gefüllt. Die Gegner wiederum bezeichnen die Vorlage als zu radikal und gefährlich. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zur Vorlage.

Was will die Zersiedelungs-Initiative?

Die Gesamtfläche der Bauzonen in der Schweiz soll auf dem heutigen Stand auf unbefristete Zeit eingefroren werden. Ziel der Initianten ist es, die Überbauung der Landschaft zu bremsen und damit die Natur zu schützen. Neues Bauland kann demnach nur noch erschlossen werden, wenn gleichzeitig eine mindestens so grosse Fläche als Bauzone aufgehoben wird. Weiter sollen bereits bebaute Flächen besser genutzt werden, durch eine verdichtete Bauweise. Ausserhalb von Bauzonen darf ausserdem in weniger Fällen gebaut werden als heute. Erlaubt sind nur nur noch Gebäude für die bodenabhängige Landwirtschaft oder Bauten von öffentlichem Interesse.

Was sind Bauzonen und wie werden diese bestimmt?

Auf einem Land darf grundsätzlich dann gebaut werden, wenn es von der Gemeinde der Bauzone zugewiesen worden ist. Stuft die Gemeinde ein entsprechendes Grundstück neu als Bauland ein, wird von einer «Einzonung» gesprochen. Umgekehrt kann auch Land, dass für eine Bebauung vorgesehen war, wieder in eine Landwirtschaftszone umgewandelt werden, was als "Rückzonung" bezeichnet wird. Jede Gemeinde besitzt einen Nutzungsplan, indem für jedes Stück Land auf Gemeindeboden genau definiert ist, ob darauf gebaut werden darf oder nicht. Der Kanton muss den Nutzungsplan, der hin und wieder angepasst wird, genehmigen.

Eine ähnliche Vorlage gab es schon einmal. Über was wurde im Jahr 2013 abgestimmt?

Damals ging es um das revidierte Raumplanungsgesetz, welches deutlich angenommen wurde. Dieses Gesetz schreibt vor, dass Bauzonen nur noch dem voraussichtlichen Bedarf an Wohnraum für die nächsten 15 Jahre entsprechen dürfen. Im Gegensatz zur Zersiedelungsinitiative wird das Bauland mit dieser Bestimmung nicht komplett eingefroren. Dort, wo ein starkes Bevölkerungswachstum erwartet wird, darf weiter zusätzliche Fläche eingezont werden. Sind umgekehrt in einigen Gebieten die Bauzonen zu gross, müssen diese verkleinert werden. Die Kantone bekamen fünf Jahre Zeit, um in einem Richtplan festzulegen, wie sie diese Anpassung konkret umsetzen möchten. Diese Frist läuft Ende April 2019 aus.

Wieviel Bauland hat die Schweiz derzeit?

Gemäss der letzten Bauzonenstatistik vom Dezember 2017 gibt es in der Schweiz 232'000 Hektaren Baufläche, das sind 5 Prozent der Gesamtfläche der Schweiz. Eine Zahl, die in den vergangenen Jahren praktisch stabil blieb. 11 bis 17 Prozent dieser Bauzonen sind noch unüberbaut. Der Anteil der Baulandreserven ist in ländlichen und touristischen Regionen tendenziell grösser als in städtischen Gebieten. Wie das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) damals schrieb, würden unter der Annahme, dass die noch unüberbauten Bauzonen mit der gleichen Dichte wie die überbauten Bauzonen besiedelt würden, insgesamt rund 1,0 bis 1,7 Millionen zusätzliche Einwohnerinnen und Einwohner Platz finden.