Die Aktien des kriselnden Immobilienkonzerns steuerten am Dienstag in Hongkong mit einem Plus von rund zehn Prozent auf den grössten Tagesgewinn seit drei Monaten zu. Das Unternehmen will nach eigenen Angaben im Dezember 39'000 Baueinheiten fertigstellen. In den vorangegangenen Monaten waren es jeweils weniger als 10'000 Einheiten.

Evergrande ist die weltweit am höchsten verschuldete Immobilienfirma. Sie steht mit rund 300 Milliarden Dollar in der Kreide. In den vergangenen Wochen verpasste das Unternehmen 82,5 Millionen Dollar Zinszahlungen für Dollar-Anleihen. Am Dienstag wurden weitere 255 Millionen Dollar fällig.

(Reuters)