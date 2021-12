Die China Fortune Land Development ist nach eigenen Angaben nicht in der Lage, eine Vermögensverwaltung zu erreichen, der sie 313 Millionen Dollar für Investitionen zur Verfügung gestellt hat. Ein herber ein Rückschlag für den Bauträger, der im März eine Anleihe über mehr als eine halbe Milliarde Dollar nicht zurückzahlen konnte.

Fortune Land teilte der Börsenaufsicht in Schanghai am Mittwoch mit, keinen Kontakt mehr zu China Create Capital zu haben. Dem auf den Britischen Jungferninseln registrierten Unternehmen hatte der Konzern über die Jahre 2018 bis 2022 insgesamt 313 Millionen Dollar überlassen - in der Hoffnung auf eine jährliche Rendite zwischen 7 Prozent und 10 Prozent.

Die Angelegenheit sei der örtlichen Polizei gemeldet worden, gab das Unternehmen aus Peking an. Wie sich die Nachricht auf aktuelle und zukünftigen Erträge auswirken werde, sei unklar.

Fortune Land gehört zu einer stetig länger werdenden Liste chinesischer Bauträger, die in einer Finanzierungskrise stecken. Die Regierung in Peking hat derweil entschieden, den Schuldenabbau in der Branche zu forcieren, um Finanzrisiken zu entschärfen und Wohnungen erschwinglicher zu machen.

Der Kurs der Dollar-Anleihen von Fortune Land ist seit dem Zahlungsausfall massive gefallen - die Papiere notieren nach von Bloomberg zusammengestellten Daten nur noch bei rund 30 Cents pro Dollar.

