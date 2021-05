Impfkampagne in Indien verliert an Tempo

In Indien sind zuletzt pro Tag tendenziell immer weniger Leute gegen Corona geimpft worden. Während im April teils um die 4 Millionen Dosen am Tag verabreicht wurden, waren es am Mittwoch nur 1,2 Millionen Dosen, wie Zahlen des indischen Gesundheitsministeriums am Donnerstag zeigten. "Die Covid-Impfkurve nimmt viel schneller ab als die Kurve der Infektionen oder Todesopfer in Indien", schrieb dazu die Epidemiologin Bhramar Mukherjee auf Twitter. "Als ich dies zum ersten Mal sah, konnte ich den Daten nicht glauben."