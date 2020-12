"Das ist eine sehr gute Nachricht", sagte der Bundesrat in einem am Samstag veröffentlichten Video im Kurznachrichtendienst Twitter. Der Impfstoff sei wirksam und sicher, sagte Berset. Er sei ebenso streng geprüft worden wie bislang jeder andere Impfstoff, der in der Schweiz auf den Markt gekommen sei. Nach Zulassungsentscheiden in anderen Ländern wie etwa den USA, Grossbritannien und der EU standen die Schweizer Behörden allerdings stark unter Druck.

Gute Nachricht: @Swissmedic_ hat den ersten #COVID19-Impfstoff zugelassen. Er hat sich als wirksam, sicher und qualitativ einwandfrei erwiesen. In den nächsten Tagen wird mit dem Impfen begonnen. Die #Impfung ist kostenlos – und wird sehr empfohlen. #CoronaInfoCH @BAG_OFSP_UFSP pic.twitter.com/COn4ypvYew — Alain Berset (@alain_berset) December 19, 2020

Weiter sagte Berset, mit den Impfungen werde "in den nächsten Tagen begonnen". Erste Priorität hätten ältere Menschen und solche mit Vorerkrankungen. Der Bundesrat bekräftigte, dass die Impfungen nicht obligatorisch seien, alle Bürger erhielten sie aber gratis.

Die Impfung sei eine wichtige Etappe in der Krise, sagte Berset weiter. "Sie löst aber nicht alle Probleme." Es brauche noch viel Zeit, bis genügend Leute geimpft seien, um die Pandemie im Griff zu bekommen. Bis dahin würden die Schutzmassnahmen weiter gelten. Berset nannte etwa die Maskentragpflicht oder die Hygienemassnahmen.

(AWP)