Indien überschreitet Marke von neun Millionen Corona-Fällen

Der landesweit höchste Tageswert an Neuinfektionen wurde indischen Behörden zufolge mit 7546 Fällen in der Hauptstadt Neu Delhi verzeichnet. Örtliche Behörden versuchten die steigenden Fallzahlen in der Hauptstadt mit höheren Strafen für einen fehlenden Atemschutz in den Griff zu bekommen. Landesweit gehen die Corona-Neuinfektionen in dem südasiatischen Land indes seit mehreren Wochen zurück.

Indien verzeichnete nach den USA und Brasilien die bislang drittgrösste Zahl von Menschen, die im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind - mehr als 132 000./su/DP/jha

(AWP)