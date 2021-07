Indonesien verschärft Einreiseregeln wegen massiver Corona-Welle

Die Grenzen würden aber nicht geschlossen, sagte Vize-Aussenminister Mahendra Siregar. "Internationale Reisen sind weiter erlaubt, aber wir verschärfen die Massnahmen."

Zuletzt hatte das Rote Kreuz vor einem Kollaps des Gesundheitssystems in dem Inselstaat gewarnt. Seit Tagen meldet das Land Rekordwerte von über 25 000 Neuinfektionen. Am Sonntag verzeichneten die Behörden zudem 555 Todesfälle in Verbindung mit Covid-19.

Im viertbevölkerungsreichsten Staat der Erde mit 270 Millionen Einwohnern wurden bislang 2,28 Millionen Corona-Fälle bestätigt. Mehr als 60 000 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Der wichtige Tourismussektor auf Inseln wie Bali liegt weiter am Boden./apa/cfn/DP/eas

(AWP)