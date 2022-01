Initiativen und Medienpaket bei der SVP chancenlos

Die Delegierten fassten die Parolen am Samstag in Reconvilier BE. Das Massnahmenpaket zugunsten der Medien lehnten sie mit 204 zu 3 Stimmen ab. Die Partei befürchtet, dass vor allem reiche Deutschschweizer Grossverlage profitieren würden und dass "noch mehr Staatsmedien" entstünden.

Mit 208 zu 2 Stimmen erteilten die Delegierten auch der Initiative zur Abschaffung von Tierversuchen eine klare Absage. Bei der Initiative zum Schutz der Kinder vor Tabakwerbung fiel die Nein-Parole mit 190 zu 11 Stimmen ebenfalls deutlich aus.

Ja sagt die SVP am 13. Februar zur Abschaffung der Stempelabgabe. Diese Vorlage entlaste KMU und Start-Up, befanden die Delegierten. Sie trage damit zur Sicherung von Arbeitsplätzen bei. Die Ja-Parole wurde mit 210 zu 1 Stimmen gefasst.

(AWP)