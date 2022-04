Sie seien nicht dafür gemacht, mehrere parallele Krisen in den Griff zu kriegen, sagte Yellen am Donnerstag in Washington mit Blick auf den Krieg in der Ukraine und die Corona-Pandemie. "Wir stehen vor Herausforderungen, die Investitionen in einer Grössenordnungen nötig machen, die eine internationale Organisation alleine nicht stemmen kann wie den Klimawandel etwa." Der Klimaschutz alleine werden zig Billionen Dollar kosten.

Yellen rief zudem Länder auf, die den russischen Angriff auf die Ukraine bisher nicht verurteilt hätten, dies nachzuholen. Sie müssten auch Verstösse gegen die vom Westen verhängten Sanktionen vermeiden. Die USA würden als Direkthilfen für die Ukraine weitere 500 Millionen Dollar zur Verfügung stellen. Damit sollen zentrale Aufgaben der Regierung in Kiew aufrechterhalten und die humanitäre Lage gelindert werden.

(Reuters)