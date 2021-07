"Die Lösung der Taiwan-Frage und die Verwirklichung der vollständigen Wiedervereinigung des Mutterlandes sind die unbeirrbaren historischen Aufgaben der Kommunistischen Partei Chinas und das gemeinsame Bestreben des gesamten chinesischen Volkes", sagte Xi Jinping in einer Ansprache auf dem Tiananmen-Platz in Peking am Donnerstag. "Alle Söhne und Töchter Chinas, einschliesslich der Landsleute auf beiden Seiten der Strasse von Taiwan, müssen zusammenarbeiten und solidarisch vorgehen, indem sie jegliche 'Taiwan-Unabhängigkeits'-Pläne entschlossen zerschlagen." Zwar rief er zu einem Prozess der "friedlichen Wiedervereinigung" auf, erklärte aber, dass niemand "die Entschlossenheit, die Zielstrebigkeit und die starke Fähigkeit des chinesischen Volkes, die nationale Souveränität und die territoriale Integrität zu verteidigen, unterschätzen sollte". Taiwans Rat für Festlandangelegenheiten sagte der Nachrichtenagentur Reuters, es arbeite an einer Antwort auf Xis Äusserungen.

China betrachtet das demokratisch regierte Inselrepublik als sein Territorium und hat unter Xi die Bemühungen verstärkt, seine Souveränitätsansprüche durchzusetzen, auch mit regelmässigen militärischen Drohgebärden.

Die Regierung der Republik China floh 1949 nach Taiwan, nachdem sie einen Bürgerkrieg gegen die Kommunistische Partei von Mao Zedong verloren hatte. China wirft Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen vor, eine Separatistin zu sein, die die Unabhängigkeit ausrufen will. Sie sagt, dass Taiwan bereits ein unabhängiges Land sei, das sich Republik China nennt, so der offizielle Name.

(Reuters)