Er dankte in einem am Donnerstag vorab veröffentlichten Interview des Magazins "Der Spiegel" Deutschland, sein Leben gerettet zu haben. Der 44-Jährige will trotzdem nach Russland zurückkehren und Putin die Stirn bieten.

"Ich behaupte, dass hinter der Tat Putin steht, und andere Versionen des Tathergangs habe ich nicht", sagte Nawalny. "Meine Aufgabe ist jetzt, der Typ zu bleiben, der keine Angst hat. Und ich habe keine Angst." Seine zittrigen Hände seien nicht Ausdruck seiner Furcht, sondern des Giftes. "Das Geschenk, nicht nach Russland zurückzukehren, werde ich Putin nicht machen."

Nawalny war im August auf einem Flug zusammengebrochen. Zuerst wurde er im sibirischen Omsk, später dann in der Berliner Charite behandelt. Die Bundesregierung erklärte nach zahlreichen Tests, Nawalny sei mit einem Nervengift aus der Nowitschok-Gruppe vergiftet worden. Die Regierung in Moskau weist jede Verantwortung zurück.

"Du fühlst keinen Schmerz, aber du weisst, du stirbst. Und zwar jetzt sofort", beschrieb der Russe seine Gefühle in dem Moment im Flugzeug, als die Vergiftung einsetzte. "Dabei tut dir gar nichts weh." Mittlerweile gehe es ihm aber viel besser als vor drei Wochen, und es werde jeden Tag besser. Nach Auskunft der Ärzte könne er zu 90 Prozent wiederhergestellt werden, vielleicht sogar zu 100 Prozent.

In seinem ersten Interview nach dem Anschlag bedankte sich Nawalny bei allen Deutschen: "Ich bin Deutschland nie eng verbunden gewesen. Ich kenne hier niemanden." Jetzt sei Deutschland für ihn aber ein besonderes Land geworden. Deutsche Politiker und Bundeskanzlerin Angela Merkel hätten sein Leben gerettet, die Ärzte in der Charite dann ein zweites Mal. Merkel hatte Nawalny vergangene Woche am Krankenbett besucht. "Mich hat beeindruckt, wie genau sie Russland kennt und meinen Fall."

