In einem in der Nacht zum Dienstag veröffentlichten Dekret an das russische Verteidigungsministerium ordnete Putin die Entsendung von "Friedenstruppen" in die Separatistengebiete im Osten der Ukraine an. Zuvor hatte er die Regionen Donezk und Luhansk als unabhängig anerkannt. Der Westen verurteilte die Anerkennung scharf und kündigte Sanktionen an. Bundeskanzler Olaf Scholz, US-Präsident Joe Biden und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron seien sich nach einem Telefonat einig, dass dieser Schritt ein klarer Bruch des Minsker Abkommens sei, sagte ein Regierungssprecher in Berlin. Man werde sich für die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine einsetzen und sich zugleich "nach Kräften dafür engagieren, eine weitere Eskalation der Lage zu verhindern".

In einer knapp einstündigen Rede hatte Putin der Nato zuvor schwere Vorwürfe gemacht. Das Militärbündnis habe Russland versprochen, nicht zu expandieren. Geschehen sei das Gegenteil. Ein Beitritt der Ukraine zur Nato sei eine direkte Bedrohung für Russlands Sicherheit. Es sei klar, dass eine weitere Expansion der Nato nur eine Frage der Zeit sei. Das Risiko eines plötzlichen Angriffs werde in einem solchen Fall deutlich steigen. Zudem gehöre die Ukraine historisch zu Russland.

Das russische Staatsfernsehen zeigte, wie Putin ein Dekret zur Anerkennung der selbsternannten Volksrepubliken in der Ost-Ukraine unterzeichnete. "Ich halte es für notwendig, eine Entscheidung zu treffen, die schon vor langer Zeit hätte getroffen werden müssen: die sofortige Anerkennung der Unabhängigkeit und Souveränität der Volksrepubliken Donezk und Luhansk", sagte Putin. Der ukrainischen Führung warf er vor, von Russland nur die für sie vorteilhaften Dinge gefordert zu haben, ohne dafür im Gegenzug Verpflichtungen eingegangen zu sein.

Ankündigungen erster Sanktionen

Unmittelbar nach der Rede leitete der Westen Schritte für erste Sanktionen ein. US-Präsident Biden wird nach Angaben des Washingtoner Präsidialamts ein Dekret unterzeichnen, das Geschäfte in oder mit den beiden von Russland anerkannten Separatisten-Regionen in der Ost-Ukraine verbietet. Die britische Aussenministerin Liz Truss kündigte auf Twitter für Dienstag Sanktionen Grossbritanniens gegen Russland an. In Regierungskreisen hiess es, es handele sich um erste Massnahmen. Sollte es zu einem Einmarsch in die Ukraine kommen, würden weitere Sanktionen folgen.

Die EU-Staaten verständigten sich dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte zufolge auf ein begrenztes Sanktionspaket. "Ziel sind jene, die für diese Entscheidung verantwortlich sind", sagte Rutte im niederländischen Fernsehen mit Blick auf die Anerkennung der Separatisten-Gebieten durch Russland. Entscheidungen zu Details der Massnahmen würden vermutlich am Dienstag getroffen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres sagte, Russland verletze die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg warf Putin vor, mit der Anerkennung einen Vorwand für die Invasion der Ukraine geschaffen zu haben.

Unklar war, ob es noch zu einem Treffen von Biden und Putin kommen wird. Laut Präsidialamt in Paris vom Montag versuchte Präsident Macron, ein Gipfeltreffen zwischen Putin und Biden zu vermitteln. Beide Seiten hatten sich vor der Rede Putins nicht abgeneigt gezeigt. Für Donnerstag war ein Treffen der Aussenminister Russlands und der USA, Sergej Lawrow und Antony Blinken, in Genf geplant.

Sanktionen könnten russische Banken treffen

Bereits zuvor hatte es in den USA und Europa Überlegungen zu möglichen Sanktionen gegeben. Die US-Regierung bereitet Insidern zufolge Massnahmen vor, die auf den Bankensektor abzielen. Vorgesehen sei, US-Finanzinstituten die Abwicklung von Transaktionen für grosse russische Banken zu verbieten, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters von Insidern. Die Sanktionen sollen demnach nur im Falle einer russischen Invasion der Ukraine umgesetzt werden. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen drohte, die geplanten Finanzsanktionen seien darauf abgerichtet, dass "Russland im Prinzip abgeschnitten wird von den internationalen Finanzmärkten". Viele Spitzenpolitiker forderten, auch die Ostseepipeline Nord Stream 2 müsse Teil der Sanktionen sein.

Russland hat nach westlichen Angaben weit über 100'000 Soldaten an den ukrainischen Grenzen zusammengezogen. Bislang hat es westliche Befürchtungen zurückgewiesen, die Truppenansammlung dienten der Vorbereitung einer Invasion. Mit der Anerkennung der Separatistenrepubliken könnte Putin aber die Grundlage für militärischen Beistand gelegt haben. Die Lage in den Konfliktgebieten war auch am Montag unübersichtlich. Separatisten und ukrainische Armee warfen sich gegenseitig Übergriffe vor. Das russische Militär meldete, es habe im Gebiet von Rostow einen versuchten Grenzübertritt ukrainischer Kräfte vereitelt. Dabei seien fünf Menschen getötet worden. Die Ukraine wies die Darstellung zurück.

(Reuters)