Die Veto-Mächte Russland und China lehnten einen entsprechenden Resolutionsentwurf am Freitag ab. Elf weitere Mitglieder des 15-köpfigen Gremiums enthielten sich, darunter die engen US-Verbündeten Deutschland, Frankreich und Grossbritannien. Für den Entwurf stimmte neben den USA lediglich die Dominikanische Republik. "Das Versagen des Sicherheitsrats, entschieden zur Verteidigung des internationalen Friedens und der Sicherheit zu handeln, ist unentschuldbar", erklärte US-Aussenminister Mike Pompeo. Der Nationale Sicherheitsberater der USA, Robert O'Brien, sagte dem Sender Fox News, das Verhalten der Europäer bei der Abstimmung sei "enttäuschend aber nicht überraschend".

Das Waffenembargo ist seit 13 Jahren in Kraft. Im Oktober läuft es aus. Das ist so vorgesehen in dem 2015 geschlossenen Atomabkommen, das sicherstellen soll, dass der Iran keine Kernwaffen entwickelt. Die USA haben unter Präsident Donald Trump das Abkommen allerdings einseitig aufgekündigt und schrittweise wieder eigene Sanktionen gegen den Iran verhängt. Trump hat erklärt, er strebe eine umfassendere Vereinbarung an.

Der gescheiterte US-Resolutionsentwurf sah vor, das bestehende Waffenembargo unbefristet zu verlängern. Pompeo erklärte, der Sicherheitsrat habe mit der Ablehnung "den Weg für den führenden staatlichen Förderer des Terrorismus geebnet, konventionelle Waffen zu kaufen und verkaufen, ohne dass erstmals seit über einem Jahrzehnt gezielte UN-Restriktionen in Kraft sind".

Für den Fall eines Scheiterns hatten die USA im Vorfeld damit gedroht, den im Atomabkommen vorgesehenen "Snapback-Mechanismus" auszulösen. Dadurch könnten automatisch alle vor dem Atomabkommen von 2015 verabschiedeten UN-Sanktionen wieder in Kraft gesetzt werden. Ob ein solches Vorgehen aber ohne weiteres von den anderen Vertragsstaaten hingenommen werden müsste, ist allein schon deshalb umstritten, weil die USA sich 2018 aus dem Atomabkommen zurückgezogen haben. Die UN-Botschafterin der USA, Kelly Craft, erklärte gleichwohl, ihr Land werde in den kommenden Tagen sein Versprechen einlösen, "vor nichts halt zu machen, um das Waffenembargo zu verlängern".

Um den Konflikt zu entschärfen, schlug der russische Präsident Wladimir Putin einen virtuellen Krisen-Gipfel vor. An der Online-Konferenz sollten die fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates sowie Deutschland und der Iran teilnehmen, erklärte das Präsidialamt in Moskau. "Die Lage eskaliert." Unbegründete Anschuldigungen würden gegen den Iran erhoben. Russland stehe weiter voll hinter dem Atomabkommen, das auch von Deutschland, den USA, Frankreich, Grossbritannien und China unterzeichnet worden war. Der Elysee-Palast teilte mit, dass Frankreichs Präsident Emmanuel Macron offen für eine Teilnahme an der Videokonferenz sei.

(Reuters)