Das sagte die britische Handelsministerin Liz Truss am Dienstag dem Sender "Sky News". Grossbritannien strebe dabei an, die indischen Zölle auf importierte Autos und Whisky als Teil eines solchen Abkommens zu senken oder sogar ganz zu beseitigen. Das Vereinigte Königreich kann nach dem EU-Austritt seine Handelsbeziehungen selbst aushandeln. Im vergangenen Herbst wurde mit Japan das erste grosse Handelsabkommen für die Zeit nach dem Brexit abgeschlossen. Es soll Zollfreiheit für 99 Prozent der britischen Exporte in die drittgrösste Volkswirtschaft der Welt garantieren.

Erst am Montag hatten Grossbritannien und Indien Investitionen in Höhe von einer Milliarde Pfund aus dem Privatsektor angekündigt.

(Reuters)