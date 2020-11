Eine Präsidentschaft von Joe Biden, der Steuern für Unternehmen und wohlhabende Amerikaner erhöhen will, sei negativ für US-Aktien und positiv für andere Märkte, so Investment-Veteran Mark Mobius. Denn Bidens Steuerpläne verringerten die Anreize für Investitionen im US-Markt, sagte der Gründer von Mobius Capital Partners.

Biden-Präsidentschaft werde "gut für Schwellenländer und andere globale Aktien sein, da es einen Rückzug vom US-Markt geben wird", sagte er am Freitag. "Der sogenannte Wohlstandseffekt wird in den USA zum Tragen kommen", sagte Mobius. "Wenn die Menschen, die an der Börse investieren, damit rechnen, dass ihr Vermögen mit höheren Steuern belastet wird, werden sie sich mit Investitionen zurückhalten."

Mobius' Ansichten stehen im Gegensatz zu denen einiger globaler Investoren, die der Ansicht sind, dass Biden bei einer möglichen Spaltung des Kongresses zwischen den Parteien nicht ohne weiteres die Steuern erhöhen könne.

"Bidens Programm ist es, die 'Reichen' zu besteuern - das heisst Menschen, die mehr als, sagen wir, 200'000 Dollar im Jahr verdienen. Das sind genau die Leute, die am aktivsten am Aktienmarkt wären", beharrt Mobius.

(Bloomberg)