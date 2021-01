Iran fordert von Biden ersten Schritt zur Beilegung des Atomstreits

Irans Präsident Hassan Ruhani hat seinen US-Amtskollegen Joe Biden aufgefordert, den ersten Schritt zur Beilegung des Streits um das iranische Atomprogramm zu tun. Er begründete das damit, dass schliesslich die USA 2018 aus dem Wiener Atomabkommen ausgestiegen seien - und nicht der Iran. "Die (USA) schulden uns was, nicht umgekehrt", sagte Ruhani am Mittwoch im Staatsfernsehen in Teheran. Sobald Biden und die USA zu ihren internationalen Verpflichtungen zurückkehrten, werde der Iran "binnen Stunden" auch seine Verpflichtungen wieder erfüllen, sagte Ruhani.