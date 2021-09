Iran schliesst neue Atomgespräche in New York nicht aus

Der Iran schliesst neue Atomgespräche auf Ebene der Aussenminister während der UN-Vollversammlung nächste Woche in New York nicht aus. Das Aussenministerium in Teheran kündigte am Sonntag an, dass Ressortchef Hussein Amirabdollahian das Thema mit den Fachkollegen aus Grossbritannien, Frankreich und Deutschland am Rande des Treffens besprechen werde. Ob es auch ein Gespräch mit US-Aussenminister Antony Blinken geben wird, blieb offen. Der neue Präsident Ebrahim Raisi kommt nicht persönlich nach New York, sondern wird für seine Rede vor den Vereinten Nationen per Video zugeschaltet.