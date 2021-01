Irans Gesundheitsexperten warnen vor Lockerung der Lockdowns

Jegliche Lockerung könnte ausserdem bei den Menschen zu der Annahme führen, dass alles wieder normal sei. "Und das wäre ein sehr gefährlicher Trend", sagte der Epidemiologe laut Nachrichtenagentur Isna. Das Coronavirus sei weiterhin unberechenbar und auch das endgültige Ergebnis zur Wirkung der Impfstoffe noch unklar.

Im Iran sind die Fallzahlen seit dem strengen Lockdown Ende November gesunken. Bis dahin registrierte das Land am Tag fast 500 Corona-Tote und über 14 000 Neuinfektionen, in der Zwischenzeit ist die Zahl der Opfer zweistellig und die der Infizierten weniger als 6500. Daher plant die Regierung, den Lockdown zu lockern und in einigen Städten sogar die Schulen wieder zu eröffnen. Seit dem Pandemie-Ausbruch vor fast einem Jahr wurden im Iran mit einer Bevölkerung von 83 Millionen fast 57 000 Tote und mehr als 1,3 Millionen Infizierte registriert./str/fmb/DP/jha

