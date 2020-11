Irischer Premier rechnet mit Brexit-Handelspakt

Derzeit verhandeln die Unterhändler David Frost und Michel Barnier in Brüssel. Die Zeit drängt, da beide Seiten einen Deal noch ratifizieren müssten. Mehrere Fristen sind bereits verstrichen. Medienberichten zufolge halten Beteiligte einen Durchbruch Anfang der kommenden Woche für möglich.

Die EU-Kommission wollte diese optimistischen Berichte am Dienstag nicht kommentieren. Intensive Verhandlungen seien im Gange, sagte Chefsprecher Eric Mamer in Brüssel. "Und wir zielen selbstverständlich darauf ab, einen Deal zu finden, wenn die Bedingungen stimmen." Solange werde man nicht im Detail sagen, woran die Unterhändler arbeiteten.

Grossbritannien ist Ende Januar aus der EU ausgetreten, befindet sich bis zum Jahresende aber noch in einer Übergangsphase, in der weitgehend die gleichen Regeln gelten wie zuvor. Ohne eine Einigung drohen Zölle, lange Staus an den Grenzen und andere Handelshürden. Der irische Regierungschef Martin bezeichnete dieses Szenario eines No-Deal-Brexits als "entsetzlich"./swe/DP/fba

(AWP)