Irland senkt Mehrwertsteuer auf Gas- und Stromrechnungen

Angesichts steigender Lebenshaltungskosten senkt Irland die Mehrwertsteuer auf Gas- und Stromrechnungen vorübergehend deutlich. Zwischen Mai und Oktober werden nur noch 9 Prozent statt bisher 13,5 Prozent fällig, wie das Finanzministerium in Dublin am Mittwoch mitteilte. Damit werde zudem die bevorstehende Erhöhung der CO2-Steuer in dem EU-Mitgliedstaat ausgeglichen. Finanzminister Pascal Donohoe sagte, mit dem Schritt spare ein durchschnittlicher Haushalt mehr als 50 Euro für Gas und 70 Euro für Strom im Jahr. Zuvor hatte die Regierung bereits die Treibstoffsteuer gesenkt.