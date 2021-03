Irlands Premier gegen EU-Exportbeschränkungen auf Impfstoffe

Der irische Regierungschef Michael Martin hat sich vehement gegen Exportbeschränkungen der EU für Impfstoffe oder Impfstoffkomponenten ausgesprochen. "Ich bin sehr dagegen, ich denke es wäre ein sehr rückwärtsgewandter Schritt", sagte Martin dem irischen Rundfunksender RTÉ am Montag. Es sei von elementarer Bedeutung, die Lieferketten nicht zu unterbrechen. Andere Länder könnten sonst nachziehen. "Wenn wir damit anfangen, sind wir in Schwierigkeiten", so der Taoiseach, wie der Premier in Irland genannt wird.