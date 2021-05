Islamischer Staat reklamiert Angriff auf Moschee in Afghanistan

Die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) hat einen Angriff auf eine Moschee in Afghanistan für sich reklamiert. Dabei waren am Freitag im Bezirk Schakar Dara der Provinz Kabul mindestens zwölf Menschen getötet worden, darunter der Imam des Gebetshauses. IS-Kämpfer hätten eine Sprengvorrichtung in einer Moschee platziert, heisst es in einer Erklärung, die der IS am Samstagabend über seine üblichen Kanäle in den sozialen Medien verbreitete.