Isle of Man beendet Lockdown: offene Pubs und keine Maskenpflicht

Schulen, Restaurants, Geschäfte und Pubs dürfen öffnen, es besteht keine Maskenpflicht mehr: Wegen äusserst geringer Neuinfektionen hat die britische Insel Isle of Man ihre Corona-Massnahmen beendet. "Das Ende des Lockdowns bedeutet, dass das Leben auf der Insel zur Normalität zurückkehren kann", teilte die Regierung des Kronbesitzes in der Irischen See am Montag mit. Es muss kein Abstand zu anderen Menschen mehr gehalten werden. Die ersten Pubs öffneten um eine Minute nach Mitternacht ihre Türen. Zuvor hatte es 17 Tage lang keinen "unerklärten" Corona-Fall gegeben.