Israel bekommt Entschädigungen nach Ölkatastrophe im Februar

Nach einer verheerenden Verschmutzung der Küsten durch eine grosse Menge an Öl im Februar hat Israel finanzielle Entschädigungen durch einen internationalen Hilfsfonds zugesichert bekommen. Das bestätigten die sogenannten International Oil Pollution Compensation Funds mit Sitz in London am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Die Höhe der Entschädigung blieb zunächst allerdings offen.