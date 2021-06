Israels Aussenminister in Kairo: erster offizieller Besuch seit Jahren

Erstmals seit mehr als zehn Jahren ist mit Gabi Aschkenasi ein Aussenminister Israels zu einem offiziellen Besuch nach Ägypten gereist. Aschkenasi traf am Sonntag in Kairo ein, um Gespräche über eine dauerhafte Waffenruhe Israels mit der militanten Hamas zu führen, wie er auf Twitter mitteilte. Beim Treffen mit seinem Amtskollegen Samih Schukri soll es auch um den Wiederaufbau im Gazastreifen und humanitäre Hilfe für die dortige Bevölkerung gehen. Es ist der erste Besuch eines israelischen Aussenministers in Ägypten seit 13 Jahren.