Italien sucht Regierung - Staatspräsident führt letzte Gespräche

Zähe Verhandlungen in Rom: Italiens Staatspräsident hat am Freitagabend die letzten Gespräche auf der Suche nach einer neuen Regierung nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Giuseppe Conte geführt. Zu Gast in seinem Amtssitz waren die bis zuletzt mitregierende Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) und die Parteien des Mitte-Rechts-Blocks. Zu ihm gehören die Fratelli d'Italia von Giorgia Meloni, die Lega von Ex-Innenminister Matteo Salvini und die Forza Italia des früheren Premiers Silvio Berlusconi.