Italien will Steuerdruck für 16 Millionen Arbeitnehmer verringern

Die Senkung der Lohnnebensteuer ist im Budgetplan 2020 enthalten, den das italienische Parlament im Dezember verabschiedete. Wer über ein Einkommen von bis zu 33'000 Euro brutto verfügt, wird dank der niedrigeren Lohnnebenkosten einen Vorteil von 1000 Euro pro Jahr haben, wie der italienische Premier Giuseppe Conte bei einem Treffen mit den Gewerkschaften am Freitagnachmittag berichtete.

Dies bedeutet, dass die italienischen Arbeitnehmer in diesem Jahr drei Milliarden Euro mehr in den Taschen haben sollen, was sich positiv auf den stagnierenden Konsum im Land auswirken sollte.

"Die Senkung der Lohnnebenkosten ist der erste Schritt in Richtung einer umfangreichen Steuerreform. Dabei wird die Reform der Einkommenssteuer Priorität haben. Unser Ziel ist, den Steuerdruck auf Arbeitnehmer und Familien zu reduzieren. Von der Steuerreform sollen auch Pensierte profitieren. Wir wollen das Steuersystem gerechter gestalten", erklärte Conte im Gespräch mit den Arbeitnehmerorganisationen in Rom.

Contes Regierung war bei der Verabschiedung des Budgets von der Opposition beschuldigt worden, den Steuerdruck 2020 zu erhöhen. Eine umstrittene Plastiksteuer wird ab Juli eingeführt. Ab Oktober wird eine Steuer von zehn Cent pro Liter zuckerhaltige Softdrinks belasten.

Glücksspielgewinne über 500 Euro werden künftig mit 20 Prozent besteuert. Betroffen sind auch Rubbellose, sowie Slot-Machine-Gewinne über 200 Euro.

(AWP)