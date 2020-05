Italienischer Minister: 15. Juni als Europas touristischer 'D-Day'

Di Maio bezog sich auf die im Entwurf eines Eckpunktepapiers der deutschen Regierung enthaltene Absicht, die weltweite Reisewarnung für deutsche Touristen vom 15. Juni an für 31 europäische Staaten aufzuheben. Der Begriff "D-Day" leitet sich von der Landung der Alliierten in der Normandie 1944 ab und steht sinnbildlich für einen bedeutungsschweren Tag. "Deutschland steuert darauf zu, am 15. Juni wieder zu öffnen", sagte Di Maio, "mit Österreich werden wir arbeiten, und wir arbeiten mit anderen europäischen Ländern."

Italien will seine Grenzen vom 3. Juni an für Touristen wieder öffnen. Ungewiss ist noch, ob Österreich auch gegenüber Italien öffnet. Der "Münchner Merkur" berichtete unter Berufung auf das Innenministerium in Wien, Touristen würden zur italienischen Grenze am Brennerpass durchgelassen, wenn sie das Bundesland Tirol "ohne Aufenthalt durchqueren und die Ausreise sichergestellt ist".

Der Norden Italiens war besonders schwer von der Corona-Pandemie betroffen. In ganz Italien gab es bisher fast 33 000 Corona-Tote./blu/DP/fba

