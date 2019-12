FITD hatte den Grossteil der 700 Millionen Euro schweren Kapitalmassnahme gestemmt. Cariges ehemaliger Grossaktionär Malacalza Investimenti habe dabei seinen Anteil auf zwei von zuvor knapp 28 Prozent reduziert.

Die Stahl-Milliardäre beteiligten sich nicht an der Kapitalerhöhung. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte Carige im Januar unter Zwangsverwaltung gestellt. Jahre des Missmanagements und die Konjunkturschwäche am Bank-Sitz in Genua hatten das Institut in Schieflage gebracht.

(AWP)