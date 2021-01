Italiens Premier will Rücktritt einreichen - Neue Mehrheit gesucht

(erweiterte Fassung) - Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte will am Dienstag in einer Kabinettssitzung seinen Rücktritt anbieten. Anschiessend wolle er mit seinem Plan zu Staatschef Sergio Mattarella gehen. Das teilte die Regierung in Rom am Montag mit. Conte hatte zwar in der vergangenen Woche zwei Vertrauensabstimmungen im Parlament knapp gewonnen. Trotzdem hat seine Minderheitsregierung seither keine stabile Mehrheit mehr im Parlament - besonders nicht in der zweiten Kammer, dem Senat.