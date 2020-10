IWF-Chefin ruft zur Einigung im Streit um Brexit-Handelspakt auf

Grossbritannien hatte die Staatengemeinschaft Ende Januar verlassen, doch gilt noch bis zum Jahresende eine Übergangsphase, in der sich praktisch nichts geändert hat. Gelingt bis zum Fristende kein Abkommen, drohen Zölle, verschärfte Warenkontrollen an den Grenzen und andere Verwerfungen für die Wirtschaft. London hatte die Verhandlungen zeitweise sogar für beendet erklärt, war dann aber vergangene Woche an den Verhandlungstisch zurückgekehrt. Die Zeit ist nun extrem kurz, weil der Text noch ratifiziert werden müsste./si/DP/he

(AWP)