Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Das Weltwirtschaftsforum wollte sein Jahrestreffen im Mai ursprünglich auf dem Bürgenstock austragen, weil eine Veranstaltung in Davos im Januar nicht möglich war.

Nun wird das Treffen in Singapur abgehalten, weil es die Corona-Pandemie schwierig machen würde, die Gesundheit und Sicherheit der Teilnehmenden zu gewährleisten. In Europa und insbesondere in der Schweiz sind die Infektionszahlen viel höher als in Asien.

2002 fand das WEF bereits einmal ausserhalb der Schweiz statt. Aus Solidarität mit den USA fand das Treffen 2002 in New York statt.

(cash)