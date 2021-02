Johnson: 15 Millionen Briten geimpft - Impfstoff-Tests an Kindern

(Neu: Aktuelle Werte im 2. und 3. Absatz) - In Grossbritannien sind nach Angaben von Premierminister Boris Johnson nun mindestens 15 Millionen Einwohner gegen das Coronavirus geimpft worden. Damit hat die Regierung ihr selbst gestecktes Ziel erfüllt und mehr als jedem vierten Erwachsenen eine erste Impfdosis ermöglicht. Johnson sprach am Sonntag von einem "Meilenstein". "Dieses Land hat eine ausserordentliche Leistung erbracht", sagte der Regierungschef in einer Videobotschaft. "Es war eine wirklich nationale, landesweite Anstrengung. Wir haben es zusammen geschafft", sagte Johnson. Die Einhaltung des Ziels gilt als erster echter Erfolg seiner Regierung in der Corona-Pandemie.