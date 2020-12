Johnson dämpft Hoffnung auf Brexit-Handelspakt - EU sorgt vor

(Aktualisierung: Text nach Johnson-Äusserungen durchgängig aktualisiert.) - Im Ringen mit der EU um einen Brexit-Handelspakt hat der britische Premierminister Boris Johnson die Hoffnungen auf einen Durchbruch massiv gedämpft. "Ich denke, wir müssen uns sehr, sehr klar darüber sein, dass es nun eine hohe Wahrscheinlichkeit - eine hohe Wahrscheinlichkeit - gibt, dass wir eine Lösung haben werden, die eher der australischen Beziehung mit der EU entspricht als der kanadischen", sagte Johnson am Donnerstagabend in London. Alle müssten sich nun auf "die australische Option" vorbereiten - also Handel ohne Abkommen, wobei Zölle nach Regeln der Welthandelsorganisation fällig würden.