Johnson ernennt Staatssekretär für 'Brexit-Chancen'

Mit einem neuen Kabinettsposten für "Brexit-Chancen" will der britische Premierminister Boris Johnson seine zunehmend unzufriedene Fraktion besänftigen. Der Regierungschef ernannte den Abgeordneten Jacob Rees-Mogg zum "Staatssekretär für Brexit-Chancen und Regierungseffizienz", wie die Downing Street am Dienstag mitteilte. Viele Tories hatten im Zuge der "Partygate"-Affäre gefordert, Johnson müsse die angeblich positiven Folgen des britischen EU-Austritts stärker herausstellen. Dies will der Premier nun mit der Ernennung des loyalen Rees-Mogg sicherstellen.