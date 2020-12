Johnson und von der Leyen treffen sich Mittwochabend

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Regierungschef Boris Johnson treffen sich an diesem Mittwoch in Brüssel, um mit einem letzten Kraftakt den Weg für einen Brexit-Handelspakt zu ebnen. "Ich freue mich darauf, UK-Premierminister Boris Johnson morgen Abend zu begrüssen", schrieb von der Leyen am Dienstagabend auf Twitter. "Wir werden unsere Gespräche über einen Handelsvertrag fortsetzen." Downing Street teilte mit, dass sich beiden Politiker zum Abendessen treffen. In einem Telefonat hatten Johnson und von der Leyen am Montagabend verabredet, sich bald in Brüssel zu treffen.