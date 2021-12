Johnson verbreitet Zuversicht: Position ist viel besser als Ende 2020

Trotz eines enormen Anstiegs der Zahl der Corona-Infektionen in Grossbritannien verbreitet Premierminister Boris Johnson in seiner Neujahrsbotschaft Zuversicht. "Unsere Position zum 31. Dezember ist unvergleichlich besser als vergangenes Jahr", sagte Johnson in einem am Freitag veröffentlichten Videoclip. Grund sei die erfolgreiche Impfkampagne, mit der 70 Prozent der Erwachsenen eine Auffrischung erhalten hätten.