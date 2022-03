Johnson will auf heimisches statt russisches Öl und Gas setzen

Um schnell unabhängig von Russland zu werden, will der britische Premier Boris Johnson statt auf russisches stärker auf heimisches Öl und Gas setzen. "Es ist verrückt, dass wir Öl und Gas aus (Wladimir) Putins Russland importieren, obwohl wir unsere eigenen Ressourcen in der Nordsee haben", schrieb Johnson in einem am Dienstag veröffentlichten Gastbeitrag im "Telegraph". "Es ist Zeit, Investoren mehr Vertrauen in britische fossile Brennstoffe zu geben." Aus der Downing Street hiess es, Johnson habe sich bereits mit Unternehmenschefs von Ölkonzernen getroffen.