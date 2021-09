Johnson will Industriestaaten zu Kohleausstieg bis 2030 aufrufen

Der britische Premierminister Boris Johnson will als Gastgeber der diesjährigen Weltklimakonferenz die Industriestaaten der Welt aufrufen, bis zum Jahr 2030 aus der Kohle auszusteigen. "Es ist Zeit für uns, auf die Warnungen der Wissenschaftler zu hören - und schaut auf Covid, wenn ihr ein Beispiel dafür wollt, wie Wissenschaftler mit düsteren Prognosen Recht behalten", heisst es in einem Manuskript Johnsons für seine Rede bei der UN-Vollversammlung in New York, das am Mittwoch in britischen Medien zirkulierte und der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.