Die Bundespolizei erklärte am Montag, Bannon sei im Washingtoner FBI-Büro vorstellig geworden und festgenommen worden. Noch am Montag solle er einem Richter vorgeführt werden. Bannon wurde vergangene Woche angeklagt, weil er sich der Vorladung eines Kongressausschusses widersetzt hatte, der den Angriff auf das Kapitol am 6. Januar untersucht.

Bei seinem Gang zum FBI wurde er von schwarzgekleideten Bodyguards begleitet und machte drohende Kommentare über Trumps Nachfolger, US-Präsident Joe Biden. "Wir bringen das Biden-Regime zu Fall", rief er Journalisten zu. Bannon ist eine von mehr als 30 Personen aus dem Umfeld Trumps, die vom Sonderausschuss des Repräsentantenhauses über die Zeit vor dem 6. Januar befragt werden sollen. Damals hatten Anhänger von Trump den Sitz des US-Kongresses erstürmt. Dabei starben fünf Menschen, zahlreiche weitere wurden verletzt.

Bannon war bis 2017 Trumps Chefstratege und dessen Top-Berater im Präsidentschaftswahlkampf 2016. Ihm wurde in Zusammenhang mit einer Spendenaktion für den Bau der Grenzmauer zu Mexiko vorgeworfen, Geld abgezweigt zu haben. Trump entließ Bannon daraufhin, begnadigte ihn aber im Januar 2021 wenige Stunden vor seinem Ausscheiden aus dem Amt.

(Reuters)