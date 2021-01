Kantone starten Pilotprojekt für über 40-jährige Arbeitnehmende

Die Beratungen werden von den kantonalen Berufsberatungs- und Informationszentren (BIZ) angeboten, wie der Bund am Dienstag mitteilte. Die Beratungen werden in den Kantonen BE, BL, BS, FR, GE, JU, TI, VD, VS, ZG und ZH angeboten. Das Pilotprojekt ist bis im Dezember dieses Jahres befristet. Ziel sei es, die Position älterer Erwerbstätiger im Arbeitsmarkt zu stärken, damit sie mit der Dynamik der raschen Entwicklung Schritt halten könnten, hiess es.

Aufgrund der Ergebnisse des Pilotprojekts soll ein Angebot entstehen, dass von Januar 2022 bis Ende 2024 in allen Kantonen umgesetzt werden soll.

(AWP)